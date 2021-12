Quando qualcuno è in difficoltà, intervenire è assolutamente fondamentale, per non lasciare nessuno nei guai. Come è capitato per un povero cucciolo nel fiume con i coccodrilli, che ha rischiato la vita. Da solo non si sarebbe potuto mettere in salvo. Ma ecco che alcuni ragazzi coraggiosi hanno deciso di tuffarsi nelle acqua, tra gli animali pericolosi, per poterlo salvare.

Fonte foto da video su Facebook di krystal.frawley.5

Questa coppia di giovani ha dato a tutti una lezione di coraggio e di umanità aiutando il cane che era caduto nelle acque del fiume Viejo, a Villahermosa, Tabasco, in Messico. L’animale veniva trascinato via dalla forte corrente. Tante persone erano accorse e i residenti avevano già avvisato le autorità.

Il cane lottava per la sua vita. Le forze dell’ordine intervenute non hanno fatto nulla, perché secondo loro si trovava in un luogo troppo pericoloso. E lo hanno lasciato lì, perché era più prudente che uscisse da solo per non rischiare delle vite umane. Tutti erano indignati per questa soluzione.

Due ragazzi, evidentemente non soddisfatti dall’intervento delle autorità, hanno deciso di intervenire. Perché la loro coscienza non li avrebbe lasciati dormire in pace se non avessero fatto qualcosa. Quindi hanno messo a rischio la loro stessa vita per il peloso.

Era molto rischioso, perché vicino al cane c’erano degli enormi coccodrilli che lo avevano individuato e che avanzavano verso di lui. Il cucciolo era a rischio, ma lo erano anche i due giovani. Che però non si sono fermati nemmeno di fronte a questi possenti animali.

Cucciolo nel fiume con i coccodrilli, per fortuna due ragazzi vanno in suo soccorso

Ben presto i giovani, aggrappandosi i rami, si sono avvicinati al cane. Uno dei due teneva d’occhio il coccodrillo che avanzava. Quando l’altro arriva dall’animale, lo prende per una zampa e lo mette in salvo.

Finalmente il cucciolo era in salvo. E anche i due coraggiosi ragazzi.