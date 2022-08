Questa è la storia di un povero cucciolo nel sacco della spazzatura salvato appena in tempo. Le sue condizioni erano disperate, ma per fortuna ha incontrato persone di buon cuore che si sono occupate del suo caso. La trasformazione, dopo l’ingresso nella sua nuova casa, con una famiglia amorevole che si prende ogni giorno cura di lui, è semplicemente incredibile.

Fonte foto da Facebook di Pooches Out Of Puerto Rico

La storia risale a un paio di anni fa. Secondo quanto riportato da Pooches Out of Puerto Rico, Stella viveva per le strade di Porto Rico, dopo che i suoi ex proprietari lo hanno abbandonato lì come se fosse spazzatura di cui disfarsi senza alcuna pietà

Alcuni passanti si sono accorti di lui. Lo vedevano sempre addormentato tra i sacchi della spazzatura nella discarica che lui usava come se fossero un letto. Quella era la sua unica consolazione, fino a quando l’organizzazione di salvataggio ha accolto la piccola Stella.

Siamo felici di dire che finalmente sta andando meglio.

Ben presto, dopo il salvataggio, Stella ha trovato la sua casa per sempre. Ora vive con una donna che si chiama Heather Martin, che l’ha accolta nella sua famiglia.

Un collega ha parlato con me di Pooches Out of Puerto Rico, quindi io e mio marito li abbiamo contattati. Ci siamo innamorati di Stella all’istante.

Queste le parole della donna che ha accolto il cane. Quando lo hanno salvato aveva la scabbia, la rogna e anchilostomi. Era sottopeso, ma da allora è un altro cane grazie all’affetto della sua nuova famiglia per sempre.

Fonte foto da Facebook di Pooches Out Of Puerto Rico

Cucciolo nel sacco della spazzatura, la nuova vita di Stella

Oggi Stella, secondo le parole della nuova mamma umana, è

super masticatrice amorevole, dolce, giocosa e curiosa che ama stare al sole.

Fonte foto da Facebook di Pooches Out Of Puerto Rico

Incredibile com’è diventata Stella.