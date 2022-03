Come ha osato a fare al cagnolino uno sgarbo del genere? Il cucciolo piange davanti alla porta della camera da letto che si è chiusa senza farlo entrare. E lo fa perché era convinto che il proprietario fosse andato a dormire senza fargli un po’ di posto accanto a lui nel letto. Come del resto faceva sempre. Il video è diventato virale su TikTok.

Fonte foto da video su TikTok di karaventuras

Kara vive nella città di Veracruz in Messico. Il cucciolo di husky siberiano è molto affezionato al suo proprietario. Dove va uno, va sempre l’altro. Sono decisamente inseparabili. E anche la sera adorano coccolarsi insieme nel letto.

Quella sera, però, per un attimo la dolce Kara ha pensato che il proprietario l’avesse abbandonata fuori dalla stanza da letto. Non era d’accordo con questa decisione e così si è messa a piagnucolare fuori dalla porta, graffiandola, per poter entrare in camera.

La dolce scenetta è stata condivisa sui social media dell’animale a settembre dell’anno scorso. Si può vedere che Kara fa di tutto per attirare l’attenzione del papà umano e farsi aprire quella porta che secondo lei li separa.

Kara la smette di piagnucolare solamente quando sente la voce del suo tutor. Che però non proviene da dentro la camera da letto, visto che l’uomo si trovava in corridoio e in quel momento stava filmando la scena diventata virale sui social.

Fonte foto da video su TikTok di karaventuras

Cucciolo piange davanti alla porta della camera, ma non si accorge che il papà umana è in corridoio

Ovviamente quando Kara si è accorta del suo papà fuori, si è subito fermata ed è corsa da lui. Non l’aveva abbandonata fuori. Lui non era in quella stanza, per quel motivo la porta era chiusa.

Fonte foto da video su TikTok di karaventuras

La pubblicazione è diventata virale ottenendo migliaia di visualizzazioni, migliaia di reazioni e centinaia di commenti.