Ognuno di noi ha in casa degli oggetti preferiti dai quali non vorrebbe mai separarsi. Chissà la preoccupazione quando questi si rompono. Lo sa bene il cucciolo protagonista di questa storia che guarda preoccupato il suo giocattolo preferito durante un intervento delicato.

Simba è un cucciolo adorabile. In occasione delle feste di Natale, ha ricevuto un regalo dal quale non si è più separato. Jenny Chau, la sua mamma umana, gli ha fatto trovare sotto l’albero un Grinch in peluche, che è diventato di fatto il suo giocattolo preferito.

A differenza di altri giochi che gli aveva comprato, lui da questo non si separava mai. Adorava giocarci insieme e farci la nanna e non sembrava stancarsi di lui man mano che il tempo passava.

Simba amava così tanto il suo Grinch che se lo portava sempre con se. Nonostante sia uno Yorkshire Terrier, non proprio grandissimo, riusciva a trascinarlo ovunque, anche se il giocattolo era praticamente grande quanto lui. Era perfetto per le coccole, per dormire, per giocare. Per tutto insomma. Essendo un pupazzo imbottito, a furia di usarlo, però, il Grinch si è rovinato, si è sporcato, si è rotto. Praticamente cadeva a pezzi.

La mamma ha raccontato che ha provato a comprarli altri giocattoli per sostituire quel pupazzo che ormai era logoro. Ma non c’è stato verso. Simba cercava sempre il suo Grinch. Così la sua mamma ha deciso di correre ai ripari: il pupazzo doveva andare sotto i ferri!

La mamma lo ha prima lavato e poi lo ha ricucito insieme, per dargli una sistemata. E lo ha riparato ogni volta di fronte a Simba, che guardava preoccupato l’intervento chirurgico a cui doveva essere sottoposto il Grinch.

E quando il Grinch è sotto i ferri, lui gli sta accanto piagnucolando. Avrà paura che non si riprenda più!