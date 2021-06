L’amicizia è così forte che può superare ogni ostacolo al mondo. Questa è la storia di un cucciolo randagio che va al ristorante con il suo miglior amico, un altro pelosetto in difficoltà, un cane affamato. E lo porta nel luogo dove gli danno sempre da mangiare, nella speranza che possano fare lo stesso con il suo compagno.

Siamo in Ecuador. Qui un povero cagnolino si reca ogni sera in un ristorante per ricevere un po’ di cibo da personale che gli vuole bene e che ha deciso di dargli una mano. I proprietari e i dipendenti di questo locale sono davvero delle ottime persone.

Il cagnolino dalla pelliccia nera ogni giorno si presenta con discrezione alle porte del ristorante. Con i suoi occhi implora di avere un po’ di cibo. I proprietari non possono adottarlo, così ogni sera mettono via del cibo per poterglielo dare. E un giorno hanno anche aiutato l’amico che aveva portato.

Ogni giorno il cane si presentava per avere del cibo e andava via scodinzolando per ringraziare. Si presentava alla stessa ora Blacky, questo il nome che i proprietari hanno dato al miglior cliente del suo ristorante.

Blacky un giorno si è anche presentato con il suo migliore amico, anche lui in difficoltà. Ovviamente i ristoratori non si sono tirati indietro:

È così facile dare un po’ di cibo agli animali. Non restiamo indifferenti a loro.

Quando il cucciolo si è avvicinato con un altro randagio, aspettando con pazienza di fronte alla porta nella speranza di aver abbastanza cibo a sufficienza per entrambi, sembrava voler dire: Dove mangia uno, mangiano in due.

I proprietari ovviamente erano felici di quella visita e hanno accolto anche l’amico di Blacky con entusiasmo. Anche il cane bianco con macchie nere ha potuto godere di una bella cenetta.