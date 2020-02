Cucciolo randagio scodinzola a ogni passante cercando di convincerli ad adottarlo Un piccolo cucciolo randagio scodinzola a ogni passante che si presenta davanti a lui, nella speranza di convincerli ad adottarlo

Lek Lek è un cucciolo randagio che viveva in strada. Ma sognava una casa e una famiglia. E così scodinzolava e faceva le feste a tutti i passanti che gli passavano di fronte, nel tentativo di convincerli ad adottarlo e portarlo a casa con loro. Secondo voi ci è riuscito con la sua tenacia e la sua dolcezza a trovare una casa per sempre?

Il povero cucciolo cercava di sopravvivere ogni giorno nella città più fredda dello Sri Lanka. Viveva nella zona del mercato.

Ogni volta che qualcuno passava accanto a lui, il cagnolino scodinzolava e si faceva notare, nella speranza che qualcuno finalmente lo togliesse dalla strada. Fu in quell’occasione che Lek Chailer e alcuni compagni del gruppo di salvataggio del Parco naturale di Elephant lo notarono.

Questo parco ospita elefanti salvati da ogni tipo di situazione. Il gruppo era in Sri Lanka per cercare elefanti in difficoltà e si trovavano a Nuwela Eliya quando si imbatterono nel cucciolo. “Nel mercato della città dove passano tantissime persone abbiamo visto un cucciolo che scodinzolava ai passanti, invitando le persone ad accorgersi di lui”.

“Ma le persone passavano oltre, inconsapevoli della difficile situazione del cucciolo. Anche noi avevamo fretta, ma il cucciolo ha iniziato a seguirci da lontano, finché non lo abbiamo preso in braccio e riportato dove lo avevamo visto la prima volta. Ci ha seguito ancora e ancora, fino a quando la sua determinazione ha conquistato i nostri cuori”.

Anche se erano lontani da casa, decisero di aiutare il cucciolo. Chiesero ai passanti se volessero adottarla, ma quando hanno visto che era femmina, persero l’interesse. Lek Lek era una dolce femminuccia. “Alla fine abbiamo chiesto al nostro autista, Thushara, di prendersi cura di lei per noi. E lui ha detto di sì”.

Le hanno comprato una nuova coperta.

E le hanno fatto il bagno, trasformando i bagagli nel suo letto mentre lei è rimasta con loro nell’hotel.

Sono passati tre anni da allora. E Lek Lek è più felice che mai con la sua nuova famiglia.