Randagio si presenta tutti i giorni davanti alla porta di una donna e chiede da mangiare. La reazione della donna non tarda ad arrivare

Gli animali domestici a volte ci stupiscono con storie davvero incredibili che ci lasciano senza parole. Come quella che vi raccontiamo oggi. Il cucciolo randagio si fa adottare da una donna che ha visto una sola volta due giorni prima. E che gli aveva dato da mangiare. Non si sa come, è riuscito a presentarsi alla porta di casa sua.

La storia ha avuto luogo all’inizio di questo mese. Hávila Brocanelli aveva incontrato per strada un cucciolo, mentre usciva dalla palestra dove la ragazza è solita allenarsi.

Purtroppo la ragazza non poteva portarlo a casa, perché viveva già con altri quattro cani e non aveva spazio per ospitarne un quinto. Però ha deciso di rendere la sua giornata meno pesante, dandogli qualcosa da mangiare, prima di andarsene via e lasciarlo lì.

Due giorni dopo, però, Hávila Brocanelli ha ricevuto una piacevole sorpresa. Quello stesso cane che lei aveva aiutato fuori dalla palestra si è presentato davanti alla porta di casa sua. E la sua abitazione dista molto dalla palestra.

Di fronte a quel coraggio e a quella bravura, Hávila Brocanelli non ha potuto far altro che adottare quel cucciolo. Che chissà come era riuscito a ritrovare la donna che gli aveva dato una mano. Decise di chiamarlo Manoel.

Fonte Pixabay

Cucciolo randagio si fa adottare e la sua vita cambia in meglio

La mamma adottiva, raccontando la bellissima storia di Manoel, ha sottolineato che oggi sta bene. Lo ha portato dal veterinario, è stato castrato e ora finalmente non solo mangia bene, ma ha anche un tetto sulla testa. E tutto l’amore di cui ha bisogno.

Fonte YouTube Naki

Manoel oggi vive felice nella sua nuova casa adottiva, insieme ai suoi fratelli pelosi Magnólia, Matias, Rita e Teodoro. Alla fine un po’ di posto è riuscita a trovarla nella sua casa. Perché quando l’amore bussa alla tua porta, non puoi far altro che accoglierlo!