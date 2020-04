Cucciolo rimane paralizzato dopo aver avuto un incidente: l’autista non si è nemmeno fermato Un povero cucciolo è rimasto paralizzato dopo essere stato vittima di un incidente: l'autista del mezzo non si è nemmeno fermato a soccorrerlo

Sassuki è un povero cucciolo che è stato vittima di un terribile incidente, che lo ha lasciato completamente paralizzato. I soccorritori hanno fatto di tutto per aiutarlo a superare il trauma. Pensate che l’autista del mezzo che l’ha investito non si è nemmeno fermato a soccorrerlo.

Purtroppo gli incidenti automobilistici con protagonisti dei poveri cani innocenti accadono spesso. Ci si può però fermare e prestare i primi soccorsi, allertando le autorità.

Ma c’è chi preferisce fa finta di niente, ignorare quella povera vita in difficoltà e scappare, come è successo a Sassuki, che nell’incidente ha subito fratture multiple.

Sassuki si trovava in mezzo alla strada mezzo moribondo, ma pedoni e automobilisti lo hanno ignorato, anche se lui chiedeva aiuto e si capiva che ne aveva bisogno. A nessuno importava di lui.

Qualcuno però ha chiamato la SARA, la Syrian Society for the Rescue of Animals, per indicare la presenza di un cucciolo malmesso in mezzo alla strada. E così sono intervenuti.

Alcuni soccorritori si sono precipitati a salvarlo, perché sapevano che ogni secondo contava per tentare di salvargli la vita. Uno dei volontari ha chiuso la strada per agire in sicurezza, mettendo il cane su una barella e portandolo alla clinica veterinaria più vicina. Il cucciolo era sotto shock. I medici lo hanno operato d’urgenza per delle fratture che li preoccupavano e tutto è andato bene.

Ci vorrà un po’ di tempo e alcune ferite non guariranno mai, ma almeno adesso ha qualcuno che si prende cura di lui con estremo amore. Ha ripreso a mangiare, è di nuovo gioioso, affettuoso e riconoscente nei confronti dei suoi soccorritori. È molto buono, ma anche molto forte. Le zampe posteriori sono rimaste paralizzate, ma questo non lo fermerà di sicuro.

Sassuki è un cane davvero molto coraggioso e la sua storia ha avuto un lieto fine, visto che adesso ha degli angeli che si prendono cura di lui.