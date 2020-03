Cucciolo rischia di morire per un incidente con l’ascensore Un cucciolo rischia di morire a causa di un incidente con l'ascensore, se non fosse intervenuto in tempo un dottore

Un cucciolo di cane ha rischiato di morire a causa di un incidente in ascensore che sembra assurdo, ma che purtroppo si verifica troppo spesso. Per sua fortuna e per fortuna della sua proprietaria passava di lì un dottore che gli ha prontamente salvato la vita. Un video di sorveglianza ha immortalato il momento in cui cane, per una piccola distrazione della sua proprietaria, rischia di morire dopo che le porte dell'ascensore si chiudono, con la parte interna del suo collare rimasta incastrata. Il cucciolo poteva morire soffocato, strozzato dall'ascensore. Nel video si vedono una donna e il suo cane che si avvicinano alla porta dell'ascensore. E poi un medico, Mohammed Awad, che è stato un angelo custode per quel cucciolo. L'incidente si è verificato in un complesso degli appartamenti dell'Olympus Harbour Island a Tampa, in Florida: una donna era vicino all'ascensore con il suo cucciolo, quando le porte si sono chiuse e il guinzaglio è rimasto incastrato. Il dottore stava arrivando sul pianerottolo proprio nel momento in cui si vede il cane che viene tirato su dall'ascensore, quasi a raggiungere il soffitto. Subito è corso per cercare di salvare il povero cane, che ha rischiato di morire in un modo terribile. Mohemmed è subito intervenuto, cercando di rompere il guinzaglio del cane e liberandolo da quello che stava per diventare il suo cappio. Questione di attimi e il cucciolo sarebbe morto soffocato. Mohemmed e la proprietaria del cane, in momenti concitati, hanno cercato di salvarlo da morte certa. "Al primo tentativo non ce l'ho fatta. Alzai lo sguardo e pensai un secondo che non ce l'avrei fatta, era troppo difficile. Ma dovevo provarci ancora e fare tutto il possibile". E ce l'ha fatta: entrambi sono caduti a terra quando il cane è stato finalmente liberato. Faris, il fratello di Mohemmed, ha pubblicato il video sui social network, che è stato velocemente condiviso da molti