La donna ha dovuto difendersi da alcune accuse per il suo gesto compassionevole

Una mamma ha accolto nella sua casa un cucciolo salvato dalla strada: lo aveva trovato tutto bagnato e non ha esitato a dargli una famiglia. Con lei viveva anche una bambina piccola, che ben presto ha stretto amicizia con il cane. I due sono diventati migliori amici, praticamente inseparabili. Ma c’è chi critica la donna per la sua scelta considerata da qualcuno un po’ troppo azzardata.

Fonte foto da Facebook

Cecília e Chiquinho hanno un legame profondissimo. Il cane salvato per strada a inizio dicembre dalla mamma della bambina di 1 anno e cinque mesi ha stretto un’amicizia incredibile con la piccolina.

Sheila Nicácio, il 7 dicembre scorso, su Facebook ha raccontato di aver adottato un cane trovato tutto bagnato e spaventato sotto un’auto in mezzo alla strada.

È maschio, ama i bambini (Ceci era la cavia e approvato), ama giocare con le palle ed è super affettuoso, purtroppo non posso restare, ho chiesto la sua età, ma non voleva parlare, credo si vergogna.

La donna ha deciso di adottare il cane, come mostrato in altre foto pubblicate a Natale. Ma c’è chi ha deciso di criticare la donna per quel gesto:

Sheila, sei pazza a prendere un cane randagio con un bambino di un anno in casa, può attaccarla e morderla. Di seguito le scene forti degli attacchi che subisce.

Ha scritto, mostrando in realtà Cecilia e Chiquinho che giocano allegramente.

Cucciolo salvato dalla strada e il rapporto con la bambina di 1 anno e mezzo

Sheila ha condiviso un video in cui finge di colpire Cecília e immediatamente il cane inizia a fermarla con forti latrati e con il desiderio di morderle la mano..

Altro che paura nell’adottare un cane senza famiglia. Questi due cuccioli erano destinati a incontrarsi e crescere insieme, non ti pare?