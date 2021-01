Cucciolo scomparso da 3 anni: commovente il video in cui la famiglia lo riabbraccia

Il cucciolo scomparso da 3 anni viene ritrovato in condizioni terrificanti. La famiglia non ha mai smesso di cercarlo: dove ha vissuto in quel tempo passato lontano da chi lo amava? Per fortuna vi stiamo per raccontare una bella storia a lieto fine, che ha per protagonista un cagnolino che all’improvviso è svanito nel nulla, per poi fare la sua ricomparsa.

Fonte Pixabay

Sadan era un cucciolo che viveva in Brasile con la sua famiglia, nella città di Não-Me-Toque. Rafael Dirings ha raccontato che un giorno, mentre stavano facendo dei lavori nel cortile di casa, all’improvviso il cane è scappato.

La famiglia voleva costruirgli uno spazio tutto per lui. Ma Sadan si è fatto distrarre ed è scappato via. Tutti hanno iniziato a cercarlo disperatamente, mettendo anche dei post su internet. Il tempo passava e loro non riuscivano a riportarlo a casa.

Dopo tre lunghi anni, però, la speranza si è riaccesa. La famiglia si è imbattuta in una fotografia che mostrava alcuni cani in adozione. E uno sembrava proprio Sadan. Si trovava a Carazinho, a circa 20 chilometri da casa sua. Era proprio lui, il loro cucciolo.

A ritrovare Sadan un gruppo di volontari, vicino a una fermata dell’autobus di quella città. Lo ha trovato in strada in condizioni disperate. Non sapevano che si trattava di un cucciolo scappato di casa tre anni prima. Quando lo hanno trovato era in condizioni terribili, non riusciva nemmeno a muoversi. Poi i volontari si sono presi cura di lui, hanno diffuso le sue foto e in poco tempo Sadan ha ritrovato la sua famiglia.

Il cucciolo scomparso da 3 anni fa finalmente ritorno a casa

Le reunion tra cani scomparsi tempo prima e i loro proprietari sono sempre molto commoventi. Come dimostrano i tanti video che vengono pubblicati ogni giorno sui social network.

Dopo questa bella compilation, provate a non piangere di fronte al ritrovamento del cane che si era creduto scomparso per sempre.