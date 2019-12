Cucciolo si addormenta in un negozio di mobili: quello che accade è straordinario Il cucciolo si addormenta sopra un comodo divano in un negozio di mobili. Quello che accade dopo è straordinario e ti lascerà senza parole

Chi dorme non piglia pesci, recita un vecchio proverbio. Che non vale però per il cane protagonista di questa storia. Un giorno è entrato all’interno di un negozio di mobili, per addormentarsi sopra un divano in esposizione. Quello che è accaduto dopo è semplicemente straordinario. E ha lasciato tutti quelli che hanno letto la sua storia senza parole.

Siamo all’interno di un negozio di Casas Bahia, una catena brasiliana specializzata nella vendita di mobili ed elettrodomestici. Un giorno i commessi del negozio si resero conto di avere un insolito cliente che era entrato e si era addormentato su un divano nello showroom.

Era un cane. Nessuno ha osato mandarlo via: era il benvenuto e poteva provare i mobili.

Una donna entrata dentro nell’apprendere quella curiosa storia decise di scattargli una foto e di pubblicarla sui social network. In breve tempo divenne virale. I negozianti non solo lo avevano accolto e gli avevano permesso di “provare” i mobili in esposizione. Ma si prendevano anche cura di lui dandogli acqua, cibo e tanto amore. Henrique Ferreira, un dipendente del negozio di 33 anni, si era affezionato a lui. Un giorno il cane lo aspettò a fine turno. Così decise di portarlo a casa.

Adesso il cucciolo vive con quel ragazzo. “Ha già fatto breccia nel mio cuore, la sua gentilezza e la sua gratitudine mi bastano per dimenticare ogni difficoltà. Oggi ho un amico, un figlio a quattro zampe”.

Gli è appena stata rubata l’auto che non aveva ancora finito di pagare. Ma nonostante i problemi finanziari non ci ha pensato su due volte e ha portato a casa il cane. Ha preso da sua madre del cibo per cani e il giorno dopo ha fatto la spesa per lui. Ormai è parte della sua famiglia.

Una storia davvero incredibile che merita di essere condivisa.