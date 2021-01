Cucciolo si tuffa nel fiume e rimane intrappolato nel fango: l’appello disperato della proprietaria e l’intervento dei soccorsi (VIDEO)

A Praga, nella Repubblica Ceca, un cagnolino ha fatto passare dei brutti momenti alla sua mamma umana. Probabilmente lui stava solo giocando, ma si è messo nei guai. Il cucciolo nel fango, dopo essersi gettato nel fiume, infatti, non riesce più a venirne fuori. Rischia di morire. E la sua proprietario si dispera affinché qualcuno li aiuti.

Fonte Pixabay

È quanto accaduto a questo cagnolino. Mentre era fuori in passeggiata con la propria umana, non ha resistito alla tentazione di tuffarsi nel fiume. Solo che la riva era molto fangosa e il cane ha cominciato a profondare nella fanghiglia fino ad esserne del tutto ricoperto. Realizzando cosa stesse accadendo, la donna ha subito allertato le autorità locali.

La Polizia locale si è precipitata sul posto insieme ai Vigili del Fuoco per cercare di non far sprofondare ulteriormente il cane. Tuttavia il cane ormai era completamente affondato sotto la superficie del fango: di lui si sentivano solo i guaiti disperati mentre stava rischiando di morire soffocato.

I Vigili del Fuoco hanno subito capito che non sarebbe stato un salvataggio facile, era una situazione difficile e dovevano fare in fretta. Il cane non aveva abbastanza ossigeno per poter continuare a respirare ancora a lungo. Così hanno cominciato a scavare velocemente, ma facendo sempre attenzione a non colpire il cagnolino.

La paura era anche che la fanghiglia potesse cedere ulteriormente, facendo sprofondare il cane ancora di più. Inoltre dovevano fare in modo di non sprofondare neanche loro stessi. Alla fine, però, i pompieri sono riusciti a raggiungere il cagnolino e a tirarlo fuori da quella trappola di fango che stava per ucciderlo. Uno dei Vigili del Fuoco ha ammesso che ancora qualche minuto e il piccolo sarebbe annegato.

Il cane nel fango finalmente al sicuro

Il cagnolino è uscito da questa disavventura molto inzuppato e spaventato. Fortunatamente, una volta asciugato, Lucky, questo il suo nome, si è ripreso, precipitandosi fra le braccia della sua mamma umana.

Non aveva subito nessuna ferita, se non molta paura. La donna ha poi ringraziato le autorità: senza di loro il cucciolo sarebbe morto.