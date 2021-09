Come ci è finito lì?

Il cucciolo smarrito è stato ritrovato. Tutti pensavano si fosse perso, ma che avesse un padrone visto che aveva la pettorina ed era in ottime condizioni di salute. Quello che ha fatto strano a tutti quanti è stato trovare questo amorevole simpaticone a bordo di un autobus con tanto di biglietto personale appeso al collo. Cosa è successo?

Papu è un piccolo cagnolino di razza Chihuahua. La sua famiglia umana lo ama alla follia, anche se ne combina spesso di tutti i colori. Poco tempo fa, ad esempio, è semplicemente sparito dalla sua casa, che si trova nella città di Monterrey, in Messico.

I genitori umani non sapevano più dove cercarlo. Nessuno lo aveva visto, non poteva essere andato lontano così piccolo. Le ore passavano e Papu non tornava. E la famiglia ha iniziato anche a immaginare che gli fosse successo qualcosa di brutto: un incidente mortale, un rapimento o chissà che altro.

Temendo che fosse finito in guai grossi hanno iniziato a cercarlo praticamente ovunque, anche molto lontano da casa, per scoprire dove si trovasse Papu. Hanno anche deciso di pubblicare un post su internet, nella speranza che qualcuno lo avesse visto o lo potesse riconoscere.

Quando è scomparso da casa nostra, abbiamo temuto il peggio. Abbiamo girato i dintorni della sua casa, senza nemmeno una traccia di Papu. Eravamo disperati ed è per questo che abbiamo deciso di condividere la loro storia.

Cucciolo smarrito ritrovato: ecco dov’era Papu

Grazie al post e al fatto che è diventato virale in pochi minuti, la famiglia ha scoperto che Papu era salito su un autobus interurbano. C’erano anche delle foto del passeggero, con tanto di biglietto appeso al collo.

I passeggeri del mezzo hanno trattenuto il cane e la famiglia è corsa a prenderlo. Chi ha messo il biglietto al suo collo? È stato l’autista, ligio al rispetto delle norme in materia di trasporto pubblico.

