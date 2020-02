Cucciolo sordo rifiutato da tutti viene adottato da un ragazzo nelle sue stesse condizioni Un cucciolo sordo era stato rifiutato da tutti, fino a quando non ha incontrato uno studente, anche lui sordo, che lo ha accolto nella sua vita

Jögan è un bellissimo cagnolino, che però nessuno voleva adottare. Nessuno voleva dargli una casa e l’amore di cui aveva bisogno, solo perché era nato sordo. Jögan è rimasto da solo, fino a quando non ha incontrato un ragazzo, anche lui sordo, che ha deciso di accoglierlo nella sua vita.

Questa storia ci arriva da Florianopolis, in Brasile. Il cucciolo era già stato adottato da una famiglia, che però si era accorta che il cane di 11 mesi aveva problemi di udito. Non ci hanno pensato su due volte: lo hanno riportato indietro al canile come se fosse un oggetto difettoso. Il povero cagnolino cercava di nuovo una famiglia amorevole.

Per fortuna, però, Jögan ha incontrato una persona di buon cuore e il caso vuole che fosse anche lei non udente.

Joao Gabriel è un ragazzo che studia per prendere il dottorato di ricerca in Studi di Traduzione all’Università Federale di Santa Catarina. Anche lui era sordo e capiva bene la condizione di Jögan.

Lo studente viveva con altre tre persone, due delle quali sorde come lui, mentre la terza era figlio di genitori sordi. I quattro compagni di studi conoscevano bene le condizioni di vita di una persona non udente e da tempo cercavano un nuovo cucciolo che potesse unirsi alla loro famiglia. Jögan non aspettava altro.

Joäo dice che lui e l’altro suo cane, Gabi, vano molto d’accordo. Sono animali tranquilli, mansueti, educati, che si aiutano a vicenda. Sono cuccioli, ogni tanto giocano con troppa enfasi, ma sono i perfetti compagni di vita.

“Siamo molto contenti di lui e abbiamo molta empatia, per il fatto di essere sordi. E’ felice perché abbiamo le nostre strategie di adattamento in casa”. E adesso gli stanno insegnando anche dei comandi con la lingua dei segni brasiliana, così da poter comunicare e rendere la convivenza ancora più serena.