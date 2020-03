Cucciolo sorride e saluta tutti quelli che incontra al rifugio Un cucciolo ammalato che potrebbe morire presto si mette a salutare sorridendo tutti quelli che passano al rifugio

Questa è la storia di Burreaux, un piccolo cane che purtroppo si è ammalato mentre si trovava in un rifugio. Ma nonostante fosse malato e probabilmente destinato a essere addormentato per sempre, Burreaux non smetteva mai di sorridere e di salutare tutti quelli con cui veniva a contatto dentro al rifugio che lo ospitava.

Il direttore della Humane Society of Northwest Louisiana, Courtney Wingate, non si dimenticherà mai il sorriso che Burreaux le ha dedicato. La donna decise di chiamare la volontaria Sarah Walton, per prendere tre cuccioli di Labrador di 8 settimane risultati negativi dopo i test del parvovirus. Purtroppo, però, Burreaux si ammalò.

Burreaux fu trasferito all’ospedale per animali, dove si riprese in modo soddisfacente. Stava guarendo. E ogni volta che qualcuno gli diceva che era un bravo ragazzo e che stava aiutando tutti a guarirlo, lui mostrava i suoi piccoli denti sorridendo. Ogni persona che gli parlava, riceveva in cambio il suo bellissimo sorriso.

Quando i cuccioli sono stati pronti per essere adottati, il centro di recupero ha pubblicato online un video in cui Joe, fratello di Burreaux, metteva in mostra le sue capacità. Ed è stato subito adottato. E allora Sarrah e Courtney hanno deciso di pubblicare un video che mostrava il talento naturale di Burreaux sull’account Facebook, per aiutare tutti gli altri e lui stesso a trovare casa.

Immediatamente il video di Burreaux è diventato virale. Gli utenti hanno condiviso il post e lo hanno commentato. Così hanno salvato questi cuccioli che, altrimenti, avrebbero rischiato di essere addormentati per sempre.

Il video originale è stato condiviso il 22 febbraio e il rifugio ha confermato la sua adozione in un post di Facebook, condividendo un elenco di tutti i cani che sono stati adottati a febbraio.

Fortunatamente, Burreaux ha trovato una casa amorevole con una giovane coppia del luogo che ha deciso di prendersi cura di lui.