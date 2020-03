Cucciolo torna a casa con una creatura appena nata in bocca e rimasta orfana Un cucciolo un giorno è tornato a casa con i bocca una povera creatura orfana rimasta senza mamma e appena venuta al mondo

Un giorno un cucciolo si è presentato a casa con in bocca una povera creatura, che era evidente fosse venuta al mondo pochissime ore prima. Una creatura che aveva perso la sua mamma e che il cucciolo di cane aveva deciso di salvare. Solo in seguito i proprietari del cucciolo hanno scoperto che il loro cane aveva salvato un orsetto di pochi giorni.

La storia ci arriva dalla contea di Washington, in Virginia. La coppia, quando si resa conto che non era un cucciolo di cane o di gatto, non sapendo cosa fare ha deciso di chiamare il Wildlife Center della Virginia. Qui hanno scoperto che l’orsetto aveva una o due settimane, era necessario sottoporle a delle cure urgenti.

L’orsetto in realtà stava bene, era solo un po’ disidratato e aveva bisogno delle cure di cui ogni neonato ha bisogno. Ha anche trascorso qualche giorno in un’incubatrice per poter mantenere la temperatura, evitare infezioni e dargli il tempo di crescere senza rischi. L’orso pesava solo 540 grammi.

I medici gli hanno dato del cibo sano all’interno di un regime alimentare equilibrato, così da dargli tutte le sostanze nutritive necessarie per crescere in modo sano. Dopo alcune settimane, l’orso è cresciuto di peso ed è diventato più forte. Era pronto per ritornare nel suo habitat, nella speranza che una mamma orsa potesse accoglierlo e trattarlo come se fosse un suo cucciolo.

Gli animali orfani sono curati con attrezzature speciali fino a quando non raggiungono l’età per ritornare nel loro habitat. Fortunatamente è stato accolto da una nuova mamma e un nuovo fratello. Condivide con loro tutto e potrà crescere nel suo ambiente naturale.

L’orso è felice, è sano ed è tornato in libertà, tutto merito di chi lavora al Wildlife Center of Virginia, dove si prendono cura di tutti gli animali che ne hanno bisogno.