Questa è la bellissima storia di un dolce cucciolo che trova rifugio in un albero. La sua vicenda ha colpito molto chi lo ha incontrato, soprattutto la sua famiglia che lo ha adottato e ha deciso di dargli una seconda vita. Da quando è con i suoi nuovi migliori amici umani, il piccolo cagnolino è tornato a sorridere.

Arlo è stato salvato tre anni fa dalla sua famiglia umana. Aveva all’incirca un anno. La sua vita è stata subito in salita fin dall’inizio, ma il cucciolo ha saputo reagire, nonostante le cattiverie subite.

È stato legato a una cuccia per l’intero primo anno della sua vita e ora sta ancora recuperando il tempo perso da cucciolo essendo il bambino più carismatico che ci sia.

Queste le parole di Bryce LaDuc, il tutor di Arlo.

Arlo ama vivere tante belle avventure nel mondo, ovviamente insieme alla sua famiglia. Adora fare escursioni, nuotare, esplorare il mondo, ogni volta che può. E improvvisa sempre cose divertenti che fanno sorridere la sua famiglia.

Un giorno mentre passeggiava ha trovato un albero dal grande buco. I tutor sono andati a controllare cosa ci fosse dentro. E Arlo ha colto la palla al balzo e ha deciso di entrare dentro, dove è rimasto felice per alcuni minuti.

Cucciolo trova rifugio perfetto

Mentre era lì, dentro a quel rifugio perfetto, hanno scattato qualche foto, mentre lui sorrideva beato e contento. Chissà dove pensava di essere entrato e chissà quale emozione nel notare che la sua famiglia umana si divertiva tanto.

Per fortuna mentre si trovava lì, il proprietario della casa/buco nell’albero non è tornato. Altrimenti sarebbe stato imbarazzante! O magari pericoloso: chissà chi abitava nel buco dell’albero dove Arlo si è divertito come un matto durante l’escursione con la sua famiglia umana.