Sembra la storia di Hachiko e chissà quante altre ce ne sono in giro per il mondo. Il cane aspetta il proprietario in una stazione di Buenos Aires ormai da 6 anni. Quello è l’ultimo luogo dove lo ha visto. Purtroppo, però, il suo padrone non tornerà. Ma la storia è a lieto fine: scopri perché!

Ogni giorno il cucciolo accompagnava il suo miglior amico umano in stazione. Qui lui prendeva un treno e andava a lavorare. E quando tornava Angel era lì ad aspettarlo, per fare ritorno insieme alla loro abitazione.

Angel è intenzionato ad aspettare lì il ritorno della persona che per tutta la vita lo ha amato e curato. Quello che non sa è che l’uomo, purtroppo, non tornerà mai da lui.

6 anni fa, infatti, l’uomo non è tornato perché ha avuto un attacco di cuore. Ed è purtroppo morto. Ma questo non cambia l’amore che Angel prova per lui.

Molte persone lo hanno aiutato in questi anni. La compagnia Metrovias ha anche tentato di mandarlo via, ma senza successo, perché insieme ad altri cani ha iniziato a vagare per la stazione. Fino a quando non c’è stato un lieto fine.

Fonte Pixabay

Cane aspetta il proprietario in stazione e poi diventa un cane poliziotto

Quando i residenti hanno capito che le cose per i cani che vivono in stazione si sono messe male, hanno iniziato a cercare una soluzione. In particolare per Angel. E così è stato. Gli agenti del corpo di polizia hanno deciso di adottarlo.

Fonte YouTube Gendarmeria Nacional

Grazie a due ufficiali, Angel è entrato a far parte della forza militare argentina. E ora vive a Campo de Mayo. Il veterinario lo ha controllato e vaccinato e ha anche seguito dei corsi insieme insieme ai gendarmi. Ha anche la sua divisa. Non è adorabile?