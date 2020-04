Danese salva la donna anziana dall’attacco di un ladro (VIDEO) Un cane danese è prontamente intervenuto per poter salvare una donna anziana dall'attacco di un ladro entrato in casa

Questa è la storia di una donna anziana che è stata salvata in casa dal suo cane, un grande alano, quando un ladro si è introdotto all’interno dell’abitazione con cattive intenzioni. Il cane ha subito messo in fuga il malvivente, salvando la casa e la sua proprietaria.

Tracy McCoy è una donna che vive in Oklahoma e un giorno si è trovata in casa un ladro che era entrato da una porta laterale dell’abitazione che era stata lasciata aperta.

La donna si sentiva al sicuro nella sua abitazione, anche perché era giorno. E invece il ladro ha deciso di entrare proprio in pieno giorno, per rubare quello che c’era dentro.

La donna non aveva pensato di chiudersi dentro. Ma lei non era sola.

Con lei in casa c’era il suo amico fidato, un bellissimo e grandissimo alano, che ha fatto di tutto per proteggere lei e per proteggere la sua casa.

A un certo punto la donna ha sentito la porta laterale aprirsi e chiudersi, pensò che fosse suo figlio, un ragazzo non vedente. Ma il filmato di sorveglianza mostra ben altro.

Le telecamere hanno rilevato una figura che si introduceva nell’abitazione, subito accolta dal cane. L’uomo si fermò per accarezzarlo. La donna, vedendo la scena, si mise a urlare.

“Ho alzato lo sguardo e mi sono trovato faccia a faccia con uno sconosciuto. Nell’istante in cui ho urlato, il mio cane ha capito che quella persona non era la benvenuta qui”.

Il cane si è subito mosso verso l’intruso, mordendolo e spingendolo verso l’esterno della casa. Il cane si è come lanciato verso lo sconosciuto mentre la proprietaria continuava a urlare.

Il ladro ha cominciato a indietreggiare e a scappare verso la strada.

La donna ha poi chiamato la polizia, che ha subito catturato il ragazzo.

Ed è così che il cane ha salvato la sua famiglia.