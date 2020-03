Debby e gli amici gattini Debby una bellissima cagnolina proteggeva i gattini dal freddo

La sofferenza degli animali randagi è facile da immaginare senza aggiungere il fattore delle temperature fredde in molte parti del mondo. Sarebbe impossibile per qualsiasi amico animale passare da un animale abbandonato per strada durante i freddi mesi invernali. Una brava donna samaritana non poteva fare a meno di fermarsi quando vide un bellissimo cane in strada durante una fredda notte in Ontario, Canada.

Il cane era raggomitolato sul lato della strada tremando e non poteva essere ignorato. Ma quando guardò più da vicino la donna si rese conto che il cane non era solo. L’animale affettuoso stava proteggendo una cucciolata di gattini orfani e li teneva al caldo.

La donna ha preso il cane e i gattini e li ha portati al “Pet and wildlife rescue”, un rifugio dove il personale ha realizzato il legame che era stato stabilito tra questi animali.

Lo staff del rifugio ha detto che era chiaro che il cane aveva salvato la vita ai cuccioli. “È davvero confortante!” Lo staff del rifugio ha detto a un giornale locale. “Era stata una notte fredda, quindi questi gattini avrebbero avuto difficoltà a sopravvivere.”Hanno controllato lo stato di tutti gli animali mentre il cane ha monitorato attentamente l’avanzamento dei cuccioli.

“Il nostro staff vede molte situazioni difficili ogni giorno e storie come questa rendono tutto lo sforzo utile”, hanno detto al rifugio. Prendersi cura degli altri è nella natura dei cani anche se essi siano “rivali” in natura.

Dovremmo tutti imparare dai nostri amici pelosi l’essere altruisti, prendersi cura degli altri e donare amore incondizionato come fanno loro.