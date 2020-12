Dei gattini disturbano il fratellino Arnold che vuole dormire (VIDEO)

In questo e dolce tenero video dei gattini disturbano il fratellino Arnold che vuole continuare a dormire e non vuole giocare

In questo dolcissimo e tenero filmato si vede come dei gattini disturbano il fratellino Arnold, mentre questo sta dormendo. Il piccolo Arnold vuole proprio dormire e i suoi fratellini invece stanno giocando tra loro e vogliono coinvolgere Arnold. Questo però sta dormendo e non vuole essere disturbato e vuole continuare a dormire. È sereno e vuole che la sua serenità non venga interrotta dall’esuberanza dei piccoli.

Il piccolo Arnold non vuole minimamente alzarsi, ma i suoi fratellini insistono anche se ottenendo solo un insuccesso. Arnold ha sonno, vuole dormire, resta coricato sul divano senza avere cura degli altri presenti, il quale continua ad insistere. I suoi fratellini gatto sono molto esuberanti e non sono particolarmente contenti del fatto che Arnold non partecipa. Il video, che ha una durata di circa dieci minuti è la testimonianza di come a casa non ci si annoi proprio mai, in particolar modo se si è in compagnia di bellissimi gatti come questi.

La padrona di questi ha deciso di filmare come i gattini giocano e si rilassano; però questi stessi gattini disturbano il fratellino Arnold che dorme e non vuole essere disturbato. La padrona divertita, sta sempre in loro compagnia, li osserva, vede come giocano insieme e come questi insieme si rilassano e poi filma tutto facendo loro un video. Fortunatamente questi meravigliosi pelosi hanno la possibilità di trascorrere il proprio tempo con la loro dolce proprietaria e hanno molto spazio in cui trascorrere il loro tempo.

Decidere di condividere la propria vita con più pelosi non è facile, ma è un’emozione unica. Sicuramente questo gattino piccolo dolce si prenderà la sua vendetta con i suoi fratellini, alla prima occasione utile; questa famiglia è davvero molto fortunata ad avere la compagnia di questi piccoli. Fare convivere più gatti all’interno dello stesso nucleo famigliare può non essere facile, ma sicuramente non impossibile.

