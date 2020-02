Delfino arriva a riva ogni giorno per portare il suo amico cane a fare una nuotata Questa è la storia di un delfino che ogni giorno si avvicina a riva per far salire sulla sua schiena il suo amico cane e portarlo a nuotare con lui

Oggi vi raccontiamo una bellissima storia che ha per protagonisti due animali che sanno bene cosa significa essere dei migliori amici. È la storia di un delfino che ogni giorno si avvicina alla riva per poter far salire sulla sua schiena un Labrador, che è il suo miglior amico. Così insieme possono andare a farsi una bella nuotata.

L’amicizia è uno dei sentimenti più belli che si possano provare nella vita. Ma parliamo dell’amicizia vera, quella pura, senza doppi fini, come quella che vivono questo delfino e questo cane. La storia ci arriva al nord ovest dell’Irlanda, dove una squadra dell’emittente televisiva BBC ha immortalato la storia di due grandi amici.

Vivono a Tory Ireland. E dimostrano che l’amicizia non conosce colore, nazionalità e nemmeno specie, a quanto pare.

Ogni mattina nel porto di Tory Island arriva un delfino e ad aspettarlo sulla terraferma c’è un cane Labrador. Si vede che i due si conoscono, perché il cane comincia ad agitarsi e a scodinzolare per la gioia non appena lo avvista. E il delfino si presenta sempre puntuale.

I due amano giocare insieme in acqua, tanto che spesso vanno a farsi una bella nuotata insieme. Nessuno dei due manca mai a un appuntamento.

E dal cane l’attesa è vissuta con trepidazione, come chi sa che da un momento all’altro la gioia esploderà nel suo cuore perché sa che potrà finalmente incontrare il suo migliore amico e poter vivere con lui tante belle avventure in mare.

Sono ormai un’attrazione della zona, dal momento che ci sono turisti che arrivano in zona proprio per vederli in azione. Adam Henson, presentatore di “Countryfile”, non poteva credere ai suoi occhi quando per la prima volta ha visto cane e delfino nuotare insieme:

“È assolutamente incredibile, un cane e un delfino nuotano insieme. Non ho mai visto niente del genere”, ha confessato.