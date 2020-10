Un’incredibile vicenda è stata resa pubblica pochi giorni fa. Parla proprio del delicato intervento di una cagnolina, chiamata Mabel che stava per perdere la vita. Il veterinario ha guidato per lei, per più di un’ora ed infatti, l’ha salvata. Ora è tornata a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

Chris e Mariesa Hughes, da molto tempo hanno un amore profondo per gli animali. Molto spesso infatti, aiutano i randagi del quartiere a trovare una famiglia.

Nel 2016 sono venuti a conoscenza della storia di una piccola Chihuahua chiamata Mabel, che era in condizioni molto gravi. Nella sua vita non ha mai trovato delle persone disposte ad amarla.

Era malnutrita e disidratata. In più a causa della sua avanzata età, aveva anche molti altri problemi di salute. Non riusciva nemmeno a respirare bene.

CREDIT: FACEBOOK

La coppia non voleva lasciarla e sapevano che aiutarla non sarebbe stato semplice, ma hanno deciso di non mollare. L’hanno adottata e sono riusciti a trovare una clinica specializzata in quei problemi, a 3 ore dalla loro abitazione.

I veterinari dopo averla visitata, hanno deciso di ricoverarla e l’hanno sottoposta a diversi delicati interventi. Per farla respirare meglio, sono stati costretti a farle un piccolo buco nella gola, che l’avrebbe aiutata a sopravvivere.

Il tempestivo intervento per salvare Mabel

CREDIT: ANIMAL PLANET

Un giorno mentre Chris e Mariesa erano in casa, hanno notato che la cucciola respirava a fatica. Stava male ed aveva bisogno dell’intervento urgente di un medico. Hanno subito chiamato il dottor Baum che gli ha chiesto di portarla nella clinica immediatamente.

La coppia senza rifletterci si è messa subito in viaggio, ma proprio durante il tragitto le condizioni di Mabel sono peggiorate drasticamente. Per questo hanno chiamato di nuovo il medico ed è proprio a quel punto che hanno fatto l’incredibile scoperta.

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo per salvare la cagnolina, si era messo in viaggio anche lui, in modo da poterla raggiungere il prima possibile. Infatti si sono incontrati in un’altra clinica a metà strada e grazie al suo intervento Mabel è tornata a respirare bene. Tutti sono rimasti stupiti da ciò che ha fatto questo veterinario.