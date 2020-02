Dentro una valigia c’era un povero cane che aveva fatto di tutto per scappare All'interno di una valigia chiusa per bene è stato trovato un povero cane che ha fatto tutto il possibile per non morire lì dentro

Come si fa a prendere un povero cane, a metterlo dentro una valigia e abbandonarlo, chiudendo bene quel bagaglio indesiderato, prima di abbandonarlo all’interno di un parco. Questo povero cane è stato trovato all’interno di una valigia: ha fatto di tutto per non morire lì dentro e alla fine qualcuno è venuto in suo soccorso.

L’incredibile ritrovamento è stato fatto nel parco Etobicoke a Toronto, in Canada. Due uomini, come ogni giorno, stavano correndo nel parco, quando all’improvviso si sono accorti di quella valigia nera abbandonata in mezzo al nulla. Pensavano che semplicemente qualcuno se ne fosse disfatto, ma a un certo punto la valigia ha iniziato a muoversi.

Hanno subito capito che quella valigia andava aperta, perché c’era qualcuno vivo lì dentro e loro non sapevano chi o cosa fosse. Si sono avvicinati con cautela, aprendo con calma la cerniera che teneva ben chiuso il bagaglio. Pensavano ci fosse un animale selvatico, ma poi dalla valigia è spuntato fuori il musetto di un cane: era agitato, spaventato, ma si è messo subito a ringraziare i suoi soccorritori.

Trovare quel piccolo mix di 5-7 anni di Jack Russell ancora vivo è stato un vero e proprio miracolo. Subito i volontari di Toronto Animal Services sono stati chiamati e sono intervenuti per portare questo piccolo cagnolino, che è stato ribattezzato Casey, dal veterinario, per le prime cure mediche. Mentre Toronto Crime Stoppers sta cercando informazioni per incastrare il colpevole di questa crudeltà.

Casey era una femmina. Il medico disse che probabilmente aveva anche avuto dei cuccioli, che però non erano con lei. Casey è stata portata al Black Dog Rescue in attesa di trovare una famiglia per sempre. Mentre le autorità continuano a indagare sull’accaduto.

Casey è stata chiusa nella valigia a chiave e gettata da una collina.

Chi può aver lasciato un musetto così dolce a morire?