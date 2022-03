Ogni tanto in rete vengono lanciate delle sfide che vengono subito accolte, perché bizzarre e perché di solito riguardano adorabili animali domestici. Come l’ultima “challenge” che sta spopolando e che invita tutti a indovinare di che razza è questo gatto, protagonista forse a sua insaputa di una diatriba online. Basterebbe però andare sulla sua pagina Instagram ufficiale per sapere di che razza si tratta.

Fonte foto da Instagram di richie_the_mainecoon_

Richie è un gatto dall’aspetto davvero insolito. Sui suoi canali social è seguito da migliaia di follower, che su Instagram e TikTok non vedono loro di avere sue notizie, grazie alla proprietaria, Adriana Piraino, che racconta ogni giorno la sua vita e le sue avventure.

Un giorno un utente del social network Reddit ha deciso di condividere un video Richie sul suo canale, chiedendo agli altri utenti se fossero in grado di riconoscerne la razza. Migliaia e migliaia di commenti dopo, ancora c’è chi non ha capito di quale razza sia. Anzi, che animale sia.

Richie ha una pelliccia davvero molto particolare. In realtà quando è nato nel 2020 era un cucciolo di gatto come tanti altri. I suoi proprietari l’hanno adottato in Francia e man mano che cresceva hanno notato che c’era qualcosa di particolare nel suo aspetto.

Richie aveva un sacco di pelliccia fin da piccolo. Ma la gente ha iniziato a interessarsi a lui quando ha sviluppato il pelo che ha oggi, cresciuto in pochi giorni, come un cappotto sul suo corpo, per poi trasformarsi in un animale così strano. E carino. Ha iniziato a diventare virale sui social media. La gente è impazzita.

Di che razza è questo gatto? La domanda che si fanno tutti online

La risposta ci viene data dalla sua proprietaria. Oltre che dal nome della sua pagina Instagram.

