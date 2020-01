Diesel, il cane adottato Diesel viene adottato, sembra un cane docile ma all'arrivo del bebè accade questo

Il Pit Bull è, senza dubbio, la razza di cane più fraintesa che esiste. Una grande parte delle persone pensa che sia pericolosa, specialmente attorno a neonati e bambini piccoli o ad altri cani. Questa famiglia però s’innamora follemente di un pitt in canile, taanto da portarselo a casa, confesseranno anche che in quella circostanza persero qualche amico per la paura che avevano del cane.

Diesel entra a far parte della loro vita, si mostra da subito docile, affettuoso pacato e intelligente. La sua morbosità nei confronti di mamma e papà emerge ogni qual volta si trovino persone o altri cani a stretto contatto con loro. I due giovani sembrano saper gestire la cosa, tanto da non preoccuparsi quando la donna scopre di essere in dolce attesa.

In casa arriva così il piccolo Ridley, il cane è curioso, non capisce di che strano cucciolo si tratti, così inizia a ronzare intorno a quella culletta profumata.

Ma la coppia si fida ciecamente di lui, così, comprendendo il suo stato ansioso, lo invita ad andare dal nuovo arrivato, e qui le cose emergono, la sua natura viene fuori…Diesel impazzisce di gioia, la sua coda fa di qua e di là, è felice e contento. Lo annusa, lo guarda e poi corre content da mamma e papà.

In pochi forse sanno che quel cane diventerà il migliore amico del bimbo, vivranno un’avventura fantastica perché ciò che può darti un pit ben cresciuto ed educato, è qualcosa di unico e irripetibile.

Ridley e Diesel condivideranno tanto, e mentre il bimbo regalerà al cane momenti di coccole e giochi, il cane gli insegnerà qualcosa che nessun libro insegna, l’amore per gli animali, che è forse l’unica garanzia di poter avere un domani un adulto sensibile e altruista con i più deboli.