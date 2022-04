Ci sono storie di adozioni speciali che è sempre un piacere raccontare. Come nel caso di questi dipendenti di una raffineria che aiutano il randagio che ogni giorno puntuale si presenta da loro. Non hanno mai potuto ignorare una creatura così adorabile, che di fatto è diventata la loro mascotte ufficiale.

Perrote è molto conosciuto nella zona dove sorge la Raffineria Francisco I. Madero, in Messico, nello stato di Coahuila. Ogni giorno il cucciolo ha deciso di seguire da casa al lavoro e viceversa uno degli operai che lavora in questa azienda.

Con il passare del tempo, però, il cucciolo è diventato il miglior amico della compagnia petrolifera appartenente a Pemex, Petróleos Mexicanos, che ha una filiale proprio a Tamaulipas. Il cane dà amore e compagnia agli operai indaffarati ed è stato assunto pure lui.

I compagni di lavoro gli hanno fatto un contratto a vita come membro onorario del team. Il meticcio, dopo aver vissuto una vita intera in strada, adesso ha il suo posto che può chiamare casa. Tutti in azienda lo amano.

E da quando la sua storia è stata diffusa sui social network, il cane è anche una vera e propria star. Perrote segue ovviamente tutte le misure di sicurezza nella raffineria: gli hanno anche preso un casco perfetto per la sua dolce testolina.

Dipendenti di una raffineria aiutano il randagio, che diventa membro del team

L’ambientalista e protettore degli animali, Rocío Patiño, che conosce molto bene Perrote, racconta che è calmo, socievole, non toglie mai il casco o il suo identificativo e indossa anche giubbotti di sicurezza. Un cane adorabile!