Il cane disperato non sa come fare: la sua umana è finita dentro un fiume e lui pensa che si trovi in estrema difficoltà. E così il cane salva la proprietaria nell’unico modo che ritiene opportuno e consono in quel momento. Semplicemente tirandola per i capelli. Ecco la loro incredibile storia.

La storia è stata raccontata da Luz Maary, la protagonista di questo racconto che è davvero incredibile. La ragazza si trovava in Perù e si stava godendo, insieme ad altre persone, un bel bagno refrigerante in un fiume.

Insieme a lei c’era l’inseparabile cane di famiglia, l’animale domestico che non la lascia mai e che è davvero molto affezionato alla sua migliore amica umana. Tanto da essere forse un po’ troppo apprensivo nei suoi confronti.

Nelle immagini del video che è stato pubblicato sui social network, infatti, si vede il cane che si aggira con fare ansioso intorno alla riva del fiume. Il cucciolo sembra davvero molto preoccupato e si avvicina di continuo a Luz Maary, che scherza e ride con lui.

Ma il cucciolo crede che Luz Maary stia in realtà affogando nel fiume. Ha paura che anneghi, che non ce la possa fare a uscire da quell’acqua. E allora fa tutto quello che è possibile e nelle sue capacità per tirarla fuori da quella che lui crede essere una situazione di pericolo estremo.

Cane salva la proprietaria, ma siamo certi che aveva bisogno di essere salvata?

Questo video ci parla di tutta la fedeltà e la lealtà, ma anche di tutto l’amore, di cui è capace un animale domestico nei confronti della sua famiglia.

Anche quando non c’è bisogno di essere preoccupati, dal momento che, come si capisce dal video, la ragazza non ha alcun bisogno di essere salvata.