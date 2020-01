Donna abbandona cane disabile e viene ripresa dalle telecamere di sicurezza Cane disabile viene abbandonato dalla sua proprietaria in strada e le telecamere di sicurezza registrano tutto; poco dopo la polizia ha scoperto i retroscena di quel gesto

Una donna è stata sorpresa ad abbandonare un cane disabile in mezzo alla strada. Il caso si è verificato giovedì, 2 gennaio 2020, nella città di São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Le telecamere di sicurezza hanno colto l’attimo in cui la donna ha scaricato il cane abbandonandolo in strada. Ma, in seguito a quel video, le forze dell’ordine hanno scoperto che il povero cane di nome TimTim quel giorno è stato abbandonato non una ma ben due volte.

Nel video girato dalle telecamere di sicurezza di un palazzo a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasile, si vede la donna che esce dall’auto e fa scendere due cani dalla macchina. Poi uno di loro lo spinge in macchina mentre in cane bianco senza le zampe anteriori, rimane in strada.

L’animale cerca di seguirla ma viene respinto malo-modo. E se pensavate che questa è la parte peggiore, vi sbagliavate. C’è ben altro. Il cane che si chiamava TimTim era di proprietà di una coppia. Dopo una lite in famiglia la donna ha preso il cane disabile e l’ha abbandonato in strada, davanti all’edificio in cui lavorava il marito.

L’uomo era in ufficio e si è accorto. È sceso, ha preso il cane, l’ha caricato sulla macchina aziendale e l’ha portato in un rifugio, facendo finta di non conoscerlo. Ha detto di averlo trovato in strada e l’ha consegnato nelle mani dei volontari del dipartimento municipale di protezione degli animali (Sempa).

Poiché l’animale sembrava saper camminare al guinzaglio e, a parte la sua disabilità, sembrava essere in buona salute, il personale del rifugio ha ritenuto che si fosse perso. Hanno messo degli annunci e fatto una formale denuncia… a quel punto la polizia ha controllato il video delle telecamere di sorveglianza nella zona in cui l’uomo aveva detto di aver trovato il cane.

E, sorpresa! Hanno scoperto così che TimTim era stato abbandonato 2 volte nello stesso giorno, prima dalla moglie e poi dal marito.

Attualmente il cane si trova in un rifugio municipale di São Leopoldo ed è disponibile per l’adozione. Poverino, è depresso e spaesato e ha bisogno disperatamente di essere amato.

Secondo il titolare della segreteria, Anderson Ribeiro, i due coniugi sono stati identificati e un rapporto è stato presentato alla polizia civile locale. Secondo il codice penale 164, l’abbandono degli animali è un crimine. La sanzione prevista dall’articolo 32 della legge sul crimine ambientale va da tre mesi a un anno di reclusione e un’ammenda.

Dopo che milioni, anzi, miliardi di persone hanno visto il video, in molti hanno espresso il desiderio di adottarlo. Speriamo che trovi una casa amorevole, dove non conta quante zampe hai ma l’AMORE che DONI!

