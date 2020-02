Donna abbandona i suoi due cani legandoli con un filo a un palo Una donna ha deciso di abbandonare i suoi due cani legandoli con un filo a un palo perché non li voleva più tenere con se

Siamo in Uruguay e qui una donna senza cuore ha pensato bene di compiere un gesto davvero crudele nei confronti dei suoi due cani. Non volendoli più con se ha deciso infatti di abbandonarli. Li ha portati distanti e li ha legati a un palo con un filo, girandosi dall’altra parte e non tornando più indietro. Ma come si fa?

La ONG Amigos de los Animales, che ha sede a Paysandú, in Uruguay, si dedica ogni giorno da più di 10 anni al salvataggio di animali in difficoltà e abbandonati. Come questi due poveri cagnolini, due sorelle, che sono stati abbandonati legati a un filo a un palo. Lasciati lì come se fossero rifiuti da abbandonare per sempre.

Non si sa chi abbia potuto compiere un gesto così crudele. Semplicemente la persona che si occupava di loro le ha prese, le ha portate in una zona desolata e poco frequentata, le ha legate a un lampione con una corda, si è girata e se n’è andata, senza mai voltarsi indietro. Lasciando lì i due poveri animali a chiedersi il perché di quel gesto così crudele.

Un testimone, che passava di lì per caso proprio al momento giusto, ha raccontato di aver visto una donna allontanarsi mentre li lasciava lì legati al palo. L’uomo è subito intervenuto per liberarli. Joseph, questo il nome dell’uomo, ha raccontato che le condizioni dei cani erano disastrose: erano malnutriti, con segni di abuso fisico.

Le ha prese e le ha portate in un rifugio dove le due sorelle, visibilmente spaventate, sono state visitate da un medico.

Uno dei volontari del rifugio dove sono stati spostati i cani ha detto che quando li ha visti, era molto triste per il loro stato fisico ed emotivo. Ma sono già fuori pericolo.

Le cagnoline sono già state sterilizzate. Una ha anche già trovato una casa, mentre l’altra è in attesa della sua nuova famiglia.