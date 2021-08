Cosa si prova a essere lasciati soli in strada da qualcuno che pensavi ti amasse? È quello che ha sperimentato una ragazza dopo aver scoperto che il compagno aveva abbandonato il suo cane per uno di razza. La donna abbandona il marito per fargli provare cosa provano i tanti cuccioli lasciati indietro dalle loro famiglie umane.

Fonte Pixabay

Dopo aver abbandonato un cane, un uomo ha finito per essere punito in modo abbastanza educativo dalla sposa. Un amico della coppia l’ha informata che aveva deliberatamente abbandonato il loro cane perché non era di razza. E lui ne voleva uno con il Pedigree.

Quest’amico non ci stava e ha spifferato tutto alla ragazza, con la quale ha complottato per fargliela pagare con una vendetta davvero terribile. Un giorno lo ha portato in un campo in mezzo a una strada bendata, mentre l’amico filmava tutto, per un video che è diventato subito virale.

Mentre l’amico filmava tutto, gli faceva mostrare alla telecamera dei cartelli a sua insaupta che raccontavano cosa aveva fatto con l’animale.

Ho abbandonato il cane della mia fidanzata perché non era di razza, ma il mio miglior amico mi ha tradito e le ha confessato tutto, e ora ne pagherò le conseguenze.

L’uomo ha anche detto che gli mancava Navy. Ha dovuto contare fino a 15 prima di togliersi la benda e quando lo ha fatto ha visto la sposa e l’amico in macchina con Navy, il cane che lui aveva abbandonato.

Donna abbandona il marito che finge ancora di non essere colpevole

L’uomo si è finto felice di rivedere l’animale, ma ormai il fattaccio era stato svelato. E quando lui ha scoperto che lei sapeva tutto, si è arrabbiato con l’amico.

Navy fa parte della famiglia e questo non dovrebbe essere fatto con nessuno. Sei una persona disgustosa, non c’è spiegazione. La stessa cosa che Navy ha provato ora la proverai tu.

Queste le parole della donna prima di andare via con la sua auto. La punizione ovviamente è diventata virale!