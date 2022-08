Donna adotta un cane anziano e poi fa sapere alla sua famiglia che ora è di nuovo amato

Questa è la storia di una donna che adotta un cane anziano dal canile: si era rivolta alla struttura perché i figli volevano un animale domestico. Quando ha incontrato gli occhi di questa povera creatura abbandonata, non ha potuto resistere. E ha fatto sapere alla sua ex famiglia che ora è di uovo amato.

Cooper Black voleva un cane per il suo compleanno: a luglio 2022 aveva festeggiato 13 anni e la mamma Chelley ha capito che era pronto per prendersi delle responsabilità. Così sono andati insieme nel rifugio locale, il Williamson County Animal Center a Franklin, nel Tennessee, negli Stati Uniti d’America.

La donna ha subito incrociato lo sguardo di un cane caramello e bianco, con un orecchio storto, ma pensava fosse troppo grande per loro:

Non volevo che i miei figli si innamorassero di un animale domestico e poi lo perdessero poco tempo dopo.

Quando la famiglia è tornata con il papà la settimana successiva, la donna si è accorta che quel cane era ancora lì. E così decisero di conoscersi meglio. Dempsey era un cane adorabile:

Era così dolce e si avvicinò a ciascuno di noi per animali domestici e dolcetti. Era calmo e non ha saltato. Quando gli abbiamo chiesto se voleva fare una passeggiata, si è emozionato tantissimo! È molto attivo per la sua età.

La famiglia ha deciso di prendersi il weekend per decidere: avevano già due gatti e un coniglio adottati nei rifugi e sapevano che doveva essere una decisione ponderata.

Donna adotta un cane anziano per “dargli la vita migliore possibile per il resto dei suoi anni”

Oggi Dempsey è un cane felice, che adora le coccole della figlia 14enne Maddie e ulula quando Cooper esce per gli allenamenti di football. Anche se la sera adora dormire ai piedi del letto di Chelley e del marito Jeff.

Pochi giorni dopo i volontari li hanno contattati dicendo loro che i precedenti proprietari avevano chiamato per informazioni ed erano felici che fosse stato adottato: non volevano che si sentisse solo. Lo avevano dovuto lasciare a malincuore, non potendo più occuparsi di lui. Ma non avevano mai smesso di preoccuparsi delle sue condizioni.