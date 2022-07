Una donna aiuta un misterioso animale sulla strada. Nota che la creatura è in difficoltà e anche se sul momento non capisce bene di che creatura si tratti e abbia anche un po’ paura di lui, decide comunque di dare una mano. Se non lo avesse fatto, probabilmente questo povero animaletto impaurito e bisognoso di cure non ce l’avrebbe fatta.

Hollie Warren stava camminando per strada in una fredda giornata, quando all’improvviso ha visto qualcosa di strano avvicinarsi. Non riusciva proprio a capire di che cosa si trattasse, ma sapeva che aveva bisogno del suo aiuto. E non ha esitato a dargli una mano nonostante i timori provati.

All’inizio non avevo idea di cosa fosse e ho avviato Google ‘roditori in Nuova Zelanda.

La donna si è inginocchiata per raccogliere quella creatura che sembrava più un sasso bagnato.

Ho visto che aveva delle punte sulla schiena e ho capito che era un riccio.

Peccato che non sembrava un tipico riccio. La donna non ha perso tempo e ha subito agito per aiutare l’animale in difficoltà.

Ho bussato a una casa a caso per prendere in prestito un asciugamano e me ne hanno dato uno in modo da poter camminare per il resto della strada verso casa. Una volta a casa, ho contattato un soccorso, ma sono molto occupati, quindi mi sono offerto di prendermi cura di lui.

La donna ha deciso di chiamare quel riccio Nugget. Aveva la scabbia: tanti piccoli acari stavano letteralmente distruggendo la sua pelle. E lui tra eruzioni cutanee e prurito doveva avere un dolore insopportabile. Per fortuna esistono dei trattamenti adeguati che permettono di guarire al 100%.

Donna aiuta un misterioso animale sulla strada e scopre che è un riccio con la scabbia

La donna ha iniziato a prendersi cura del riccio, dandogli le medicine necessarie, cibo per gatti, acqua fresca e garantendo che stia sempre al caldo con una borsa dell’acqua calda nella cuccia.

Nugget adora i suoi bagni d’olio che leniscono la sua pelle secca che dà prurito.

Ecco com’è oggi: