Se non fosse stato per il micio, i soccorritori non l'avrebbero mai trovata

Chi lo ha detto che i mici non si affezionano ai proprietari, ma solo alla casa? La storia che ti raccontiamo oggi ti farà ricredere se ancora credi a questa leggenda metropolitana. Protagonista una donna anziana che è salva grazie al suo gatto. Dopo aver avuto un incidente, il felino ha aiutato i soccorritori a trovare il luogo dove si trovava.

Piran è un dolce gattino nero che vive con la sua proprietaria, una donna di 83 anni, in una zona rurale della Cornovaglia, in Inghilterra. La donna, un giorno, sembrava scomparsa nel nulla. I vicini hanno iniziato a cercarla nella vicina campagna, ma non riuscivano a trovarla.

A un certo punto i soccorritori si sono imbattuti nel gatto della donna. Sembrava agitato e miagolava di continuo, in modo molto rumoroso. Sembrava voler accompagnare quelle persone oltre un cancello che dà su un campo di grano. Perché il micio sapeva che lì c’era la sua mamma umana.

Il gatto è molto legato a lei. Stava andando avanti e indietro al cancello e miagolava, quindi ho deciso di andare a cercare nel campo di grano.

Questo il racconto di Tamar Longmuir, che ha aiutato con la ricerca. Il raccolto era molto alto, il percorso accidentato. I soccorritori hanno iniziato a costeggiare la zona, chiamando l’anziana donna, che era caduta in un dislivello molto ripido, oltre il filo spinato, fermandosi in un ruscello.

Donna anziana salva grazie al gatto, che non l’ha mai lasciata sola

La donna era gravemente ferita. Dopo aver lanciato l’allarme, le squadre di soccorso hanno raggiunto l’anziana signora, ma ci sono volute due ore per recuperarla. Subito i soccorritori l’hanno portata in elicottero in ospedale per le cure del caso.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, se non fosse stato per il gatto, nessuno l’avrebbe mai trovata. Mentre ora si sta lentamente riprendendo.