Donna controlla il cofano dell’auto e trova un cane nel motore Un cane si era nascosto dentro il motore della sua auto: per fortuna questa donna se n'è accorta in tempo

Una donna si stava per mettere al volante della sua auto, quando si è accorta che qualcosa non andava. Il mezzo non rispondeva come al solito. Così ha deciso di aprire il cofano dell’auto e ha scoperto che dentro c’era un cane. Che gli ha riservato uno dei sorrisi più belli che si siano mai visti.

Lidiane Braga Carlos stava sbrigando alcune commissioni. Aveva anche un po’ di fretta, ma la sua auto sembrava non rispondere. Si trovava nella città di Campo Largo, in Brasile. Ed era pronta a far rientro a casa. Dopo due isolati, però, la sua auto l’ha praticamente lasciata a piedi.

Non riusciva a capire cosa fosse successo. Poi è scesa e ha deciso di aprire il cofano della macchina per poter capire cosa ci fosse che non andasse nel motore. In realtà nnon c’era niente che non andava. C’era un cane dentro.

Quando Lidiane Braga Carlos ha aperto il cofano ha trovato un cane sorridente nel motore. “È stato un grande spavento. Potreste mai immaginare di trovare un cane nel motore? Ero così preoccupata, poteva anche essere ferito”, ha raccontato in seguito la donna. Per fortuna il cane stava bene, non aveva ferite, ma Lidiane Braga Carlos ha chiamato i pompieri. Ma i vigili del fuoco non sono serviti, perché prima sono intervenuti dei passanti che hanno tirato fuori il cane dal mezzo.

Senza il cane nel motore, l’auto andava alla grande. Lidiane Braga Carlos, ovviamente, ha caricato in macchina l’animale e lo ha subito portato dal veterinario, per assicurarsi che stesse davvero bene. E per fortuna non aveva riportato lesioni in quella brutta avventura.

Ora però una domanda sorge spontanea: come c’è finito lì? Nessuno lo sa. Il cagnolino è dolce e adorabile e non sembra un cane di strada, perché non era sofferente o malnutrito. Forse si è perso o è stato abbandonato dal proprietario. Ma quello che importa è che ora è al sicuro.

Lidiane si occupa di lui in attesa che qualcuno lo reclami. Altrimenti ha già deciso che adottare il cane. Perché si è già affezionata a lui.