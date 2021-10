Questo è il racconto di un coraggioso salvataggio da parte di una donna di 74 anni che vive in Florida. Lei salva un cane da un alligatore, perché senza quel cucciolo la sua vita non sarebbe più stata la stessa. Ha avuto molto coraggio per affrontare un animale selvatico che avrebbe potuto causare la morte del cucciolotto.

Suzan Marciano è una donna che vive in Florida con il suo cane, un mix di Golden Retriever di nome Nalu. Si trovavano insieme vicino a Boca Raton, una città degli Stati Uniti d’America, nella Contea di Palm Beach nello stato della Florida. Quando all’improvviso un alligatore li ha attaccati.

Era la fine di agosto e la donna aveva tolto il guinzaglio a Nalu per farlo giocare in acqua durante una passeggiata al Burt Aaronson Park. La donna d i 74 anni stava giocando al riporto quando ha notato una figura strana nel lago dove il cane stava nuotando.

Suzan Marciano si è avvicinata per controllare meglio cosa fosse. E subito si è resa conto che sotto la superficie dell’acqua c’era in agguato un grosso alligatore lungo quasi 200 centimetri. Il suo cuore si è fermato per lo spavento: Nalu era in pericolo.

Poco dopo, infatti, l’alligatore ha aggredito il suo mix di Golden Retriever. Suzan Marciano non è stata a guardare e ha affrontato il rettile. Ed è riuscita, non senza un po’ di fatica, a tirare fuori dalle fauci dell’animale il suo adorabile cagnolino.

La donna salva un cane da un alligatore: un miracolo

Non ho pensato. Ho fatto l’unica cosa che potevo fare. Sono caduta sull’alligatore con tutto il mio peso.

Fonte foto da Pixabay

Queste le parole della donna che ha salvato l’animale domestico. Purtroppo nell’impatto ha ricevuto un morso sulla mano che ha provocato una foratura nel palmo, ma dall’adrenalina che aveva in corpo non ha sentito dolore. Anche Nula ha subito diverse ferite alla pancia e alla coscia e ha subito due ore di operazione. Ma stanno entrambi bene.