Donna dona cibo a un rifugio: cane la abbraccia Cane abbraccia una donna che aveva appena donato del cibo a un rifugio rimasto senza

Questa è la splendida storia di una donna dal buon cuore che ha deciso di regalare del cibo a un rifugio che era rimasto senza alimenti. I volontari sono riusciti a immortalare la scena in cui un cane la abbraccia per dirle grazie del bel gesto.

Questa storia ci arriva dal Perù e lo scatto del cane che abbraccia la donna ha già fatto il giro dei social. In questo momento di emergenza, sono stati tanti i rifugi che hanno sofferto, perché non avevano cibo a sufficienza per i tanti animali ospitati.

Per fortuna, però, ci sono persone di buon cuore che compiono gesti che possono cambiare per sempre le vite dei randagi: donare un po’ di cibo a un rifugio, ad esempio, è uno di questi.

Non sappiamo come si chiami questa donna e non conosciamo tante informazioni. La storia ci è stata raccontata da Luiggi Alarcón in un post su Facebook.

Sappiamo solo che questo rifugio era rimasto completamente senza cibo per i cani che ospitava al suo interno. Fino a quando non è arrivata lei a donare del cibo per cani, che li avrebbe sfamati per un bel po’. Aveva scoperto che gli animali ospitati sarebbero rimasti a corto di cibo e non ci ha pensato su due volte: è intervenuta per aiutarli.

Su internet, però, questa donna è diventata famosa per uno scatto che la vede protagonista. Non appena ha consegnato il cibo donato, come se lo sapesse, un cane si è avvicinato a lei e l’ha abbracciata. Forse un modo per dirle grazie per un gesto che potremmo dare per scontato quando invece non lo è.

Magari ci fossero state più persone come questa donna in un momento difficile come quello che abbiamo appena attraversato. Aiutare chi è in difficoltà è sempre un gesto nobilissimo: chapeau a chi lo fa senza pubblicità!