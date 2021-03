Donna incredula riprende con il cellulare quello che stava facendo il suo cucciolo di rottweiler sul trampolino (VIDEO)

Quanto si può divertire un cane di razza Rottweiler sul trampolino? La risposta a questa domanda ci arriva da un video che ben presto è diventata virale, perché il cucciolotto sembra divertirsi alla follia mentre zampetta sopra quel gioco per bambini proprio come se fosse un piccolo umano. Tutti i cani dovrebbero avere un trampolino in giardino!

Fonte Pixabay

Il trampolino è un gioco che piace a grandi e piccini. Ma soprattutto i bambini sembrano impazzire e si divertono come i matti andando su e giù di continuo, quasi a non voler mai scendere. Sono infatti instancabili e starebbero lì da mattina a sera.

Ma chi lo ha detto che solo gli esseri umani provano gioia nel saltare su un bel trampolino posizionato in giardino oppure nel cortile? Sappiate che potrebbe diventare il regalo perfetto per il nostro adorato Fido. Non ci credete? Date un’occhiata al video sui sotto per conoscere il Rottweiler che va pazzo per il trampolino!

C’è un video esilarante che mostra quanto un cane si diverte con il suo nuovo giocattolo, un bel trampolino dal quale anche lui, come se fosse un bambino, non scenderebbe mai, per nessuna ragione al mondo.

Il cane entusiasta salva, si diverte, si butta, fa le acrobazie e sembra proprio aver trovato il suo Paradiso in terra. Tanto che quasi quasi proviamo invidia nei suoi confronti. Vorremmo essere lì accanto a lui a saltellare.

Rottweiler sul trampolino, il video diventa virale

La sua famiglia umana ha condiviso il video emozionante su YouTube e ha ottenuto migliaia di visualizzazioni di persone entusiaste come questo simpatico cagnolone che sembra proprio un bambino.

È ufficiale: tutti noi abbiamo bisogno di un trampolino, anche piccolino, anche se non abbiamo un giardino o un cortile dove posizionarlo. Vogliamo essere felici proprio come lo è questo adorabile Rottweiler!