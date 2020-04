Donna non sa nuotare ma si tuffa per salvare un cane caduto in un pozzo di 10 metri Questa donna è una vera e propria eroina: non sa nuotare, ma non ci pensa due volte e si tuffa per salvare un cane caduto in un pozzo

Questo è il racconto di un gesto coraggioso ed eroico di una donna che si è buttata in un pozzo alto 10 metri per poter salvare un povero cane che era caduto al suo interno e non riusciva più a uscire. La donna non sa nemmeno nuotare, ma non c’ha pensato su due volte.

Il povero cagnolino era caduto in un pozzo che si trova a Ballalbagh, a Mangaluru, nell’India Meridionale. Il pozzo era alto più di 10 metri ed era ovviamente pieno di acqua. Il cane era riuscito a trovare un riparo, ma non sarebbe mai riuscito a uscire da solo da quella che ben presto sarebbe diventata una trappola mortale per lui. Se non fosse stato per una donna coraggiosa che è prontamente intervenuta. E lo ha fatto anche se sapeva benissimo di non saper nuotare.

La donna si è fatta calare all’interno del pozzo, dopo che alcuni abitanti della zona avevano tentato, senza riuscirsi, di salvare il povero cane.

Rajni Shetty è una donna che ama molto gli animali. Quando la 40enne ha saputo di questa emergenza è subita intervenuta: grazie a corde e imbracature, si è fatta calare lungo le pareti ripide e umide, arrivando fino all’acqua.

Arrivata giù, ha legato il cane a una corda chiedendo poi ai soccorritori rimasti vicino al pozzo di riportarli in salvo. Il salvataggio è durato ben 45 minuti, ma per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi. La donna ha ammesso di non saper nuotare solo a salvataggio avvenuto.

Purtroppo non hanno fatto in tempo a fermare il cagnolino: appena è stato liberato dalle corde, è scappato via. Chissà che trauma per quel povero cane. Speriamo abbia una famiglia e sia tornato dritto da loro. E speriamo che incidenti del genere non capitino più: non sempre si trovano degli angeli come Rajni.