Donna protegge il cane dal terremoto e commuove tutti quanti

C’è un video con foto annesse che circola in queste ore che mostra come una donna protegge il cane dal terremoto. Istintivamente questa signora, alla prima scossa, vedendo il povero cagnolino impaurito, corre da lui per abbracciarlo e farlo sentire protetto, mentre la terra in poco tempo smette di tremare, facendo tornare tutto alla normalità.

La telecamera di sicurezza ha ripreso il momento esatto in cui la terra ha iniziato a tramare a Taiwan. Goody Wu si trovava a casa con Toby, il cane di strada che aveva salvato poco tempo prima. Lo aveva trovato con una zampa ferita e mentre nessuno si era fermato per lui, quella donna non solo lo aveva aiutato, ma aveva anche deciso di adottarlo.

Da quel giorno il loro legame è diventato più forte che mai. Toby protegge la sua mamma umana e lei lo riempie di coccole. Purtroppo la vita in strada ha lasciato ferite profonde nella sua anima. Ma Goody Wu è sempre pronta a proteggerlo, come in questa occasione.

Un pomeriggio Goody Wu e Toby erano in casa sul divano quando hanno iniziato a sentire il terremoto. Il cane lo ha sentito prima di tutti, è saltato giù dal divano e ha iniziato a correre in cerchio spaventato per quello che si è rivelato poi essere un terremoto di magnitudo 6.5.

La donna ha pensato subito a rassicurare il povero Toby che aveva tanta paura. Quando lui si è alzato, lei gli è corsa dietro e lo ha abbracciato. Le telecamere di sicurezza della loro abitazione hanno registrato questo bellissimo gesto d’amore.

Donna protegge il cane dal terremoto, un altro bel gesto d’amore dopo averlo adottato