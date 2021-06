Donna pubblica in rete quello che il marito fa ogni giorno quando esce in strada e lascia la loro casa. E la privacy, si chiederà qualcuno? In questo caso possiamo anche evitare di appellarci a questa questione, dal momento che si tratta di una questione di ben più vitale importanza. Tanto che tutti gli utenti della rete sono rimasti senza parole.

Fonte Pixabay

Isabela e Fernando sono una coppia nella vita e nel volontariato. Danno una mano all’ONG no-profit Amor Que Não Se Mede, con sede a Belo Horizonte, città del Brasile, capitale dello Stato del Minas Gerais dal 1897.

Alla fine di aprile hanno deciso di condividere sul profilo Instagram dell’associazione (@amorquenaosemede_bh) un video che ha commosso tutti quanti. E che dimostra, come se ce ne fosse bisogno, che fare del bene può essere una buona abitudine da praticare ogni giorno.

Una mattina Isabela è partita con l’auto del marito. Quando ha parcheggiato ha notato dei gattini di strada che si sono avvicinati come se riconoscessero il mezzo. Pensavano che fosse l’uomo, che ogni giorno andava a nutrirli.

Si sono confusi, perché sono arrivata con la stessa macchina di mio marito.

Salendo a casa Isabela ha avvertito Fernando di quello che era successo. E lui è sceso al piano di sotto per dar da mangiare ai suoi amici felini.

Fonte Instagram amorquenaosemede_bh

Donna pubblica in rete quello che il marito fa e tutti rimangono senza parole

La giovane donna ha deciso di filmare la scena per ispirare altre persone a fare lo stesso e mostrare che non è difficile fare del bene quando si vuole.

Il video pubblicato ha ottenuto 1.720 visualizzazioni e tantissimi commenti. Mentre altri profili della rete lo hanno ripubblicato. Facciamo diventare anche noi virale la bontà e la solidarietà. Chissà, magari potrebbe essere un contagio finalmente che fa del bene.