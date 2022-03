Donna rischia di annegare pur di non abbandonare il suo cane

Un terribile allagamento avvenuto a Governador Valadares, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione della Vale do Rio Doce e della microregione di Governador Valadares, ha messo in ginocchio la popolazione. C’è chi ha perso tutto. E chi ha rischiato di perdere la vita. Come la donna che rischia di annegare, ma non lascia indietro il suo cane, il suo miglior amico.

Fonte foto da Instagram di juninhonogueirafoto

Una donna residente a Vale do Rio Doce, nel Governador Valadares è stata fotografata martedì 11 gennaio 2022 mentre attraversava una strada allagata del quartiere di Saò Tarcisio. Camila Matos portava via un po’ di cose da casa, come vestiti e cellulari. Ma anche il suo cane.

La donna è riuscita a prendere appena in tempo le cose fondamentali per sopravvivere qualche giorno durante quei terribili allagamenti. E ovviamente non ha lasciato indietro Fumo, il suo fedele animale domestico. E un fotografo ha immortalato la scena.

Juninho Nogueira, un fotografo professionista, dopo aver realizzato questi scatti ha deciso di pubblicarli online, con una semplice didascalia, scritta con queste parole :”Nessuno sarà lasciato indietro”.

Questa foto rappresenta l’intero stato dei residenti lungo il fiume della nostra città. Li ho contattati, stanno bene, l’acqua sta scendendo. Questa foto è stata notevole, perché ho notato che camminava per circa 50 metri in acqua con il cucciolo in grembo. Mi ha commosso perché qualunque cosa fosse rimasta indietro, non avrebbe avuto importanza. Ma ha portato la sua amica ed è stato straordinario.

Fonte foto da Instagram di juninhonogueirafoto

Camila ha preso alcuni suoi effetti personali, ma anche la cosa più preziosa che avesse al mondo, il suo compagno.

Fonte foto da Instagram di juninhonogueirafoto

Fumo è il mio compagno, lo adoro. Dove vado io, viene lui dietro. Non potevo lasciarlo. Anche se potessi lasciarlo da qualche parte non potrei. Dovevo portarlo con me.