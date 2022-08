Questa è la storia di una donna che salva due fratelli pelosi trovati in strada. Non appena è riuscita a catturarli e a caricarli in auto per portarli al sicuro, ha subito capito che erano fatti per stare per sempre l’uno insieme all’altro. I due erano inseparabili e sembrava che volessero proteggersi da ogni male, perché erano soli al mondo a tentare di sopravvivere.

Suzette Hall, fondatrice di Logan’s Legacy a The Dodo, ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione da alcuni residenti che hanno raccontato di due cani, chiamati Pasta e Pepsi, che ogni notte si sdraiavano uno sopra l’altro per poter dormire e avere un po’ di conforto.

Da qualche giorno i residenti li vedevano aggirarsi in zona, era giunto il momento di intervenire per dar loro una mano: non è stato così facile però e aveva anche deciso di andarsene, ma poi ha voluto giocare le sue ultime carte per tentare di portarli in salvo.

Quando finalmente li ha visti di nuovo, i cani erano praticamente appiccicati e non ne volevano sapere di separarsi l’uno dall’altro. Per prendere il primo cane non c’è voluto molto. Mentre il secondo gli ha dato più pensieri, visto che era più restio a farsi avvicinare.

Starò tutta la notte se devo e non ne lascerò mai uno indietro se ce ne sono due.

Questo il pensiero della donna, che posizionando la seconda gabbia vicino alla prima, dove già un cane era al sicuro, ha attirato l’altro cucciolo. Ci sono però volute due ore per portare a termine la sua missione di salvataggio.

Donna salva due fratelli pelosi, anche se ci sono volute molte ore per portarli in salvo

La donna ha dovuto sistemare subito i cani insieme in auto, perché la lontananza li rendeva tristi, agitati, nervosi. Avevano bisogno l’uno dell’altro.

Pasta e Pepsi hanno viaggiato rannicchiati insieme per tutto il tempo del viaggio. La donna li ha portati subito dal veterinario, che li ha curati e insieme sono guariti. I due sono già stati affidati e saranno adottati solo insieme.