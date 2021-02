Donna sempre stanca mette una telecamera e scopre cosa faceva di notte il suo gatto (VIDEO)

Donna sempre stanca al risveglio cerca di capirne il motivo. Non è proprio possibile che si svegli più sfinita di quando è andata a dormire, ci deve essere qualcosa che non va nel suo riposo notturno. E allora decide di installare una telecamera in camera da letto per svelare il motivo. Secondo voi il suo gatto rosso ne sa qualcosa?

Fonte Pixabay

Susie Allan condivide la sua casa e la sua vita con Ginger, la sua gattina rossa. Sono 16 anni che stanno insieme e le due sono letteralmente inseparabili. Di giorno la micia sta sempre con lei, dentro e fuori casa. E ama le coccole. Di giorno e anche di notte.

Quando Susie Allan va a dormire, ovviamente Ginger è con lei nel letto, perché vuole un sacco di coccole. E la mattina, come tutti i gatti, le dà la sveglia, zampettandola e tirando fuori gli artigli quando non le dà retta.

Susie Allan la mattina si svegliava spesso stanca. Ed era curiosa di scoprire quante volte di notte si svegliasse per colpa di Ginger, anche se spesso i gatti non si fanno pizzicare quando disturbano il nostro sonno.

Così ha deciso di installare in camera da letto una telecamera con visione notturna per immortalare le gesta della sua Ginger mentre lei dormiva. E quando ha visto le immagini ha capito perché fosse sempre così stanca.

Donna sempre stanca finalmente capisce il perché

Volevo vedere quante volte succedeva durante la notte e sono rimasta stupita che sia andata avanti per così tanto tempo. È stato affascinante vedere che miagola con me.

Queste le parole della donna che il suo gatto sveglia di continuo di notte. Come capita a tutti i proprietari, anzi, conviventi di mici.

Ginger come tutti i felini sale di continuo sul letto per togliere la coperta dal braccio della sua mamma, così che lei possa farle le coccole.