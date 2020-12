Donna trova due cuccioli abbandonati con una grave infezione della pelle

Questa è la storia di due poveri cuccioli abbandonati con una grave infezione della pelle, che rischiavano di morire in strada. Senza nessuno che si prendesse cura di loro e avesse un gesto affettuoso e di conforto nei loro confronti. Per fortuna una donna è intervenuta per aiutarli e per portarli in salvo?

Fonte Pixabay

Lenny Behr è una giovane ragazza, che giovedì scorso ha ricevuto una telefonata del padre che l’avvertiva di due cuccioli in difficoltà. La volontaria e attivista per i diritti degli animali si è subito precipitata a vedere la situazione.

Quando è arrivata nel punto indicato dal padre in una strada rurale di Martindale, in Texas, negli USA, non poteva credere ai suoi occhi: i cani stavano molto male, con una grave infezione cutanea generalizzata.

Sembrava non mangiassero da giorni. Avevano fame, sete, erano spaventati e chissà che dolore provavano. La donna ha subito deciso di aiutarli, conquistando velocemente la loro fiducia dando ai cuccioli acqua e cibo.

Dopo mezz’ora erano già dal veterinario. L’infezione della pelle in entrambi era molto grave. Prima i medici hanno provveduto con un bel bagnetto e poi con i trattamenti adeguati. Dopo le cure, si sono addormentati, certi di essere finalmente al sicuro.

La lenta guarigione dei due cuccioli abbandonati

Grazie alla dieta, alle cure e all’amore di tutti quanti, i due animali si sono ripresi velocemente.

Lenny ha raccontato di non aver mai visto una ripresa così rapida in vita sua. Erano irriconoscibili i due cuccioli.

Fonte YouTube Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Sembrava andare tutto bene. Anzi, a gonfie vele, visto che un giorno è arrivato anche il messaggio di una donna che voleva adottarli.

I due cuccioli hanno così lasciato la casa temporanea della volontaria per andare nella loro nuova casa adottiva per sempre. Finalmente amati e coccolati.