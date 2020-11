Cane con una scritta sulla pelliccia. Scritto in nero c’è un aggettivo, Free, che in inglese significa libero. Una donna che lo ha trovato in strada lo ha salvato. La proprietaria è stata rintracciata, ma si dice estranea ai fatti. Mentre le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa possa essere successo.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Benicia, in California, dove un povero cane randagio è stato trovato in condizioni davvero tristissime.

Shannon Bettencourt è una donna che si è imbattuta in strada in un cane che aveva un forte bisogno di aiuto. E lei non si è tirata indietro, ovviamente.

Shannon Bettencourt lo ha trovato in condizioni davvero pessime. Ma è quello che ha visto sulla sua pelliccia che l’ha lasciata perplessa: qualcuno aveva scritto la parola Free, libero, sul suo manto, usando un pennarello nero.

Le forze dell’ordine hanno rintracciato la proprietaria del cane. E anche se la sua soccorritrice era intenzionata ad adottarlo, ha dovuto ridarlo alla sua famiglia.

I padroni hanno detto di non essere i responsabili del maltrattamento subito dal cane, il cui ritrovamento è avvenuto a 60 miglia di distanza dalla sua abitazione. La donna ha fatto foto e video al cane, ha raccolto testimonianze e ha anche mostrato alle forze dell’ordine le cartelle cliniche delle visite veterinarie.

Adesso le forze dell’ordine devono indagare per capire cosa possa essere successo al cucciolo dal momento in cui ha smarrito la strada di casa a quello in cui una donna lo ha salvato.

Cane con una scritta sulla pelliccia: come si può fare una cosa del genere

Purtroppo non c’è limite alla crudeltà umana. C’è anche chi fa tingere la pelliccia degli animali domestici, quando invece tutti i veterinari del mondo sconsigliano.

Fonte YouTube ABC News

