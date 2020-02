Donna trova un gattino abbandonato, ma poi il veterinario la informa che non si tratta affatto di un gatto… Donna trova un gatto abbandonato e lo porta dal veterinario, ma questo la informa che non si trattava affatto di un gatto...

La protagonista di questa storia è una donna di nome Florencia Lobo. Era un giorno come un’altro, quando la donna era uscita con i suoi fratelli per fare una passeggiata. Improvvisamente la loro attenzione è stata attirata da due cuccioli abbandonati per strada. Non sapendo cosa fare, Florencia ha cercato la sua mamma nei dintorni, ma di lei non c’era alcuna traccia.

Alla fine, dopo essersi completamente innamorata di uno di loro, che sembrava felice e socievole, la donna ha deciso di portarli a casa. Purtroppo la femminuccia era troppo debole e non è riuscita a sopravvivere. Il maschietto, invece, non era in fin di vita e Florencia ha deciso di chiamarlo Tito.

Immediatamente ha instaurato con lui un legame meraviglioso e qualche giorno dopo, ha deciso di portarlo dal veterinario, per un controllo. È stata allora che la donna ha ricevuto una notizia inaspettata e sconvolgente. Tito non era affatto un cucciolo di gatto abbandonato, era un cucciolo di puma.

Non sapendo cosa fare, la donna ha deciso di contattare la riserva naturale di Horco Molle ed ha poi affidato agli operatori della struttura, quell’amato cucciolo di Puma. Oggi Tito si trova nella riserva, dove ogni giorno i ragazzi si prendono cura di lui.

Adesso è ancora troppo piccolo e debole, per essere inserito nel suo habitat naturale, ma appena la sua riabilitazione sarà terminata e non appena i ragazzi lo considereranno pronto per la vita selvatica, Tito tornerà a vivere con i suoi simili.

Sicuramente deve essere sconvolgente, trovare un gattino abbandonato e scoprire poi che si tratta di un puma, ma quello che ha fatto Florencia è da ammirare. Se ci fossero più persone come lei, il mondo sarebbe un posto migliore!

Tito ringrazierà per la vita quella donna che lo ha raccolto dalla strada e che gli ha regalato una seconda possibilità di vita.