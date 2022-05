Violetta è una donna ucraina di 86 anni costretta a separarsi dal suo cane. Quando è scappata dal suo paese in guerra, dopo l’invasione dell’esercito russo, non ha potuto portarsi dietro il suo amato amico a quattro zampe. Ma non ha mai perso le speranze di riabbracciare Tasha. Poco tempo dopo, Violetta e Tasha hanno potuto finalmente ritrovarsi.

Violetta è un’anziana signora di 86 anni originaria di Odessa. Quando i russi hanno iniziato a bombardare la sua terra ha dovuto lasciare la sua casa. E peggio ancora ha dovuto lasciare il suo cane. Lei ha cercato di portare con sé il suo cane di 12 anni, ma in Romania ha dovuto lasciare Tasha.

Il cane è stato accolto da una famiglia rumena che ha deciso di prendersi cura dell’anziano cane, promettendo però di riportarlo appena possibile alla donna. Donna che poi ha trovato rifugio in Irlanda, dove non ha mai smesso di pensare al suo dolce cagnolino.

Debbie Deegan, che ora si prende cura della famiglia, ha raccontato la loro storia:

Avevano attraversato l’Ucraina su un treno da Odessa. Poi sono saliti su un autobus che li ha portati in Moldova e sono finiti in un campo in Moldova nel cuore della notte. Tutto quello che avevano con loro era una valigia e il cane. Ha nevicato, è stato terribile. E Violetta ha iniziato a perdere la sua volontà a quel punto.

Tasha era stanco e non ce l’ha fatta a continuare il viaggio. Così a malincuore Violetta l’ha lasciato in una casa rumena.

Donna ucraina di 86 anni costretta a separarsi dal suo cane piange ogni giorno per Tasha

La donna ogni giorno piangeva per Tasha da quando era arrivata nella contea di Clare in Irlanda all’inizio di marzo. La donna che ospitava la sua famiglia e che lavora per un’organizzazione umanitaria ha deciso di dare una mano all’anziana donna.

Era devastata. Violetta parlava solo di Tasha. La cagna era la sua migliore amica. E non se la cavava bene senza Tasha. Ogni giorno peggiorava e piangeva per Tasha.

Grazie all’aiuto di Lisa Kay, che vive in una fattoria vicino a Birmingham, sono riusciti a far arrivare il cane in Inghilterra e poi con una raccolta fondi sono riusciti a far incontrare di nuovo Violetta con Tasha. Un momento davvero emozionante, in cui la donna ha chiesto al cane di perdonarla.