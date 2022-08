Rompe finalmente il silenzio Donnie Wahlberg, in lutto per il cane Lumpy, venuto improvvisamente a mancare. Le parole dell’attore sono commoventi e in questo momento di dolore può affidarsi, oltre che all’affetto dei suoi cari, anche alla vicinanza dei suoi fan, che hanno dimostrato empatia nei suoi confronti. La disperazione per la perdita del suo miglior amico peloso è terribile.

Fonte foto da Facebook di DonnieWahlberg

L’attore e cantante statunitense, che ha fatto parte della famosa band dei New Kids on the Block, non si dà pace. Il papà umano di Lumpy si era chiuso nel silenzio, per la perdita del cane che il figlio Elijah lo aveva convinto ad adottare per avere un po’ di compagnia quando era in tournée lontano da casa.

Donnie Wahlberg e Lumpy sono diventati ben presto inseparabili. Il cane era sempre con lui sugli aerei privati, in albergo ad attenderlo dopo i live, negli studi di registrazione, agli incontri con i fan. Fan che amavano Lumpy come amavano Donnie Wahlberg.

I fan chiedevano spesso notizie di Lumpy. Purtroppo, però, Francis “Lumpy” Wahlberg è morto all’età di 12 anni ed è stato sepolto nel marzo di quest’anno. E anche dopo la sua morte, i fan dell’attore e cantante statunitense hanno continuato a dimostrargli affetto.

Il suo papà umano si era chiuso in un silenzio pieno di dolore da marzo. Perché dire addio al suo compagno di tante avventure, che lo faceva sentire meno solo quando era lontano da casa, non è stato assolutamente facile.

Fonte foto da Facebook di DonnieWahlberg

Donnie Wahlberg in lutto per il cane Lumpy, le sue parole commuovono tutti i fan

Donnie ha condiviso i suoi sentimenti più sinceri in un post che ha pubblicato sulle sue pagine social. Insieme a foto insieme al suo amato cucciolone.

Fonte foto da Facebook di DonnieWahlberg